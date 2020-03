Com suspeita de coronavírus, mulher sai do trabalho direto para o hospital e morre no Rio de Janeiro

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Uma possível segunda morte por coronavírus foi noticiada no fim de tarde desta terça-feira (17) em Miguel Pereira, município localizado na região centro-sul do Rio de Janeiro.

Através de nota oficial, a prefeitura da cidade informa que a vítima se trata de uma mulher de 63 anos, moradora do município de Miguel Pereira, mas que trabalhava diariamente na capital do Rio de Janeiro, que fica a menos de 2 horas de carro. A mulher teria tido contato direto com a sua chefe - que foi diagnosticada com Covid-19 após retornar de uma viagem a Itália.

A prefeitura afirma ainda que a vítima saiu do trabalho no Rio de Janeiro direto para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, dando entrada já com quadro grave.

O Ministério da Saúde ainda não confirma a informação sobre o Covid-19. No balanço mais recente divulgado, na manhã desta terça, o ministério registrava uma morte em São Paulo, de um homem de 62 anos.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o município de Miguel Pereira não tem capacidade para diagnosticar o coronavírus e que os exames da paciente deveriam ter sido encaminhados para o laboratório da Fiocruz. O material da paciente será levado para testes e o resultado deverá sair em até 48 horas.

Leia na íntegra a nota da prefeitura:

O laudo das autoridades sobre o caso sairá em 24 horas, onde constará maiores informações sobre a causa da morte.

Lamentamos e nos solidarizamos com a família e informamos que a Prefeitura Municipal e o Hospital Municipal Luiz Gonzaga estão tomando todas as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. É de extrema importância que neste momento, a população siga todos os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e que fique atento a qualquer sintoma. Para maiores esclarecimentos, o cidadão pode entrar em contato com o Plantão de Enfrentamento da Covid-19 no telefone (24)2484-4223.