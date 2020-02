Com 6 armas de fogo carregadas, homens são presos em beco de Manaus

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (21), dois homens foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, no beco Areal, Compensa 3, zona Oeste da cidade.

Conforme a PM, por volta das 14h, policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estavam em patrulhamento na região quando receberam denúncias anônimas de que os autores de um homicídio estaria naquele beco portando armas de fogo.

Com o primeiro denunciado localizado, foi encontrada uma pistola de calibre 380, com 10 munições intactas do mesmo calibre.

Ainda no mesmo beco, o outro infrator de apelido "Nariz" tentou fugir quando avistou os PMs, porém sua esposa informou o local onde ele guardava cinco armas de fogo, sendo elas 01 pistola calibre .40, com 10 munições intactas; 01 pistola, marca Cirsan, cal. 9mm com carregador contendo 5 munições intactas do mesmo calibre; 01 revólver, marca Taurus, cal. .38, numeração raspada com 6 munições; 01 revólver, sem marca aparente, cal. .38, numeração 178631 com 5 munições; 01 revólver, marca Taurus, cal. .32, numeração raspada.

Os infratores foram levados ao 19° DIP para os procedimentos cabíveis.