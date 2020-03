Com 119 novos casos, Coreia do Sul atinge o total de 5.766 pessoas infectadas pelo coronavírus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Os casos de infecção por coronavírus continuam aumentando. Na Coreia do Sul, 145 novos casos foram confirmados, nesta quarta-feira (04), e segundo a Folha de São Paulo, é a segunda maior contagem do surto fora da China, com 5.766 casos no país.

Na China, foi confirmado a ocorrência de mais 119 novos casos da doença e mais 38 pessoas morreram no país, também nesta quarta-feira (04). Desde o início do surto do vírus, a China relatou 80.270 pessoas infectadas pela doença, com mais de 2.900 mortes.

De acordo com a publicação, desde janeiro quando os casos começaram a surgir no país, mais da metade das 1.099 pessoas com o vírus não apresentaram o sintoma mais comuns como a febre e algumas pessoas não apresentaram sintomas graves e nenhuma anormalidade em exames que apontasse a contaminação.

Pesquisadores alertam a população para ficar atenta ao vírus e ao menor sinal, procurar o médico.