Chocante: Vídeo mostra momento em que furiosos ateiam fogo em corpo de homem em Fonte Boa

Manaus/AM - Imagens impressionantes mostram o momento em que o grupo de populares enfurecidos ateiam fogo no corpo de Ronald Gomes Borges, 28, acusado de estuprar e matar uma menina de 11 anos no município de Fonte Boa, no Amazonas.

Depois de arrancarem o homem de dentro de uma cela na unidade prisional, eles o mataram a pauladas e pedradas. Não satisfeita, a multidão esquartejou o corpo e fez uma fogueira humana com os restos, enquanto gritavam frases como: “É assim que faz com jack”.

Mesmo Ronald em chamas, a população continuar a desferir pauladas e pedradas contra ele. A cena é de arrepiar, e chocou até os próprios policiais que teriam sido ameaçados pelo grupo. No vídeo é possível ver que até adolescentes entre 12 e 14 anos participam do linchamento.