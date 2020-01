Casal é preso com arma e drogas em casa de Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar prendeu um casal suspeito de posse de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de segunda-feira (6), no beco Moura Tapajós, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40, cinco munições intactas, três porções de entorpecentes e um aparelho celular.

As prisões decorreram de acionamento por meio de denúncia anônima feita ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Em revista à residência dos infratores, o casal confessou que havia uma bolsa com a arma e porções de droga dentro do armário do quarto.

Após a localização do material, foi dada a voz de prisão ao casal, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no Santo Agostinho, zona oeste, para as providências cabíveis.