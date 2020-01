Em área nobre de Manaus, casa de prostituição de adolescentes é desmontada e trio é preso

Manaus/AM - Duas mulheres e um homem foram presos na tarde desta sexta-feira (24) e uma casa de prostituição que explorava adolescentes foi desmontada, em uma residência localizada no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da cidade, durante a operação "Lupanar".

Conforme a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, as duas mulheres foram presas suspeitas de exploração sexual de menores, sendo as supostas "agenciadoras" e donas da casa onde acontecia a prostituição. Já o homem seria um "cliente" que havia acabado de ter relações sexuais com uma das adolescentes que foi resgatada do local.

Em breve mais informações.



Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda