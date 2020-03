Cantora de forró morre e quatro pessoas ficam feridas após bandidos tentarem matar PMs no Amazonas

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - A cantora Yara Castelo Branco da banda Forró dos Três, foi morta a tiros na noite de sexta-feira (13), durante um tiroteio em um bar situado no município de Tabatinga. Um professor identificado apenas como Ney e outras três pessoas também ficaram feridas.

De acordo com a polícia, Yara fazia um show no local, junto com a banda, quando dois homens em uma motocicleta pararam em frente ao bar e atiraram em direção a uma mesa que estava um grupo de policias militares.

Em seguida a dupla fugiu. Nenhum polícia foi atingido. A cantora ainda foi socorrida e levada a um hospital na cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime está sendo investigado pela polícia.