Buscas por Erlon Gabriel em igarapé de Manaus seguem até o fim do dia

Manaus/AM - A polícia concluiu a primeira parte das buscas em uma área de mata, pelo menino Erlon Gabriel de 2 anos de idade, na manhã desta sexta-feira (14). O local fica situado por trás da casa do menino, no bairro União da Vitória, zona Norte de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA)., delegada Joyce Coelho, a criança não foi encontrada, mas as buscas devem continuar ate o final do dia de hoje.

“Foi varrida uma determinada área, mas combinamos com o CipCães que eles varreram outra área para esgotarmos todas as possibilidades. Também estamos vendo a possibilidade de acionar o corpo de Bombeiros para fazer um mergulho numa área próxima”, disse.

Conforme a delegada, até o momento as equipes de investigação pretendem esgotar a hipótese de que Erlon tenha caído no igarapé ou se perdido na mata. “A hipótese de sequestro não esta totalmente descartada, mas ainda não temos nenhum indicio de que seja sequestro. Mas isso não impede que de uma hora pra outra a gente esbarre nessa possibilidade. Mas estamos tentando esgotar todas as possibilidades”, destacou.

O tenente Afonso, do CipCães, contou que a equipe está utilizando a cadela Fiona para as buscas. A primeira etapa na área de mata foi concluída, mas o trabalho da equipe deve seguir até o final do dia.

“Cavamos um buraco, cavou, encontrou uma roupa bem antiga, mas nada foi encontrado. Vamos dar continuidade até o final do dia”, finalizou.