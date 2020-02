Bandidos arrombam portão de PAC em Manaus para roubar agência bancária

Manaus/AM - Uma agência bancária situada dentro do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na rua Desembargador João Machado, Alvorada, zona Centro-Oeste, foi alvo de assaltantes na manhã desta terça-feira (18).

De acordo com a polícia, o gerente do banco chegou ao local, por volta das 5h e se deparou com o portão do PAC arrombado.

A polícia foi acionada e verificou que os criminosos entraram em uma casa abandonada ao lado do PAC e tentaram quebrar a parede, mas não conseguiram devido a uma subestação de energia estar instalada no outro lado da parede.

Conforme a polícia, os bandidos não conseguiram levar nada.