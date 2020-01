Avó de menino de 3 anos morto no Amazonas, diz que percebeu marcas roxas ao ver vídeo dele

Manaus/AM - A morte do menino Luiz Henrique da Silva, 3, revoltou a população de Nova Olinda do Norte, e levou familiares a organizarem um protesto na frente da 11º DIP na capital, nessa segunda-feira (20), pedindo justiça.

Em entrevista ao Portal do Holanda, a avó materna Rosinete Monteiro da Silva, emocionada fala que o pai havia pegado a criança para morar com ele sem a autorização dela. E ainda revela que nos últimos dias de vida de Luiz, identificou sinais de agressão no corpo dele ao assistir a um vídeo: “Tem um vídeo dele cantando que dá pra vê que ele tá com o bracinho roxo”.

Ela conta que chegou a questionar o pai sobre as marcas, mas foi ignorada pelo pai, que afirmou que ela não era nada para o menino. Em seguida, ele “cortou” o contato com a mulher.

Arrasada com a morte do pequeno, encontrado enterrado no quintal da casa do pai em Nova Olinda do Norte, a família, com cartazes nas mãos, pedem Justiça e exigem que a imagem dos suspeitos: Robert Nascimento Oliveira, 21, e Maria José Bezerra dos Santos, 24, pai e madrasta da vítima, sejam divulgadas pela imprensa.

A avó e a mãe Aline, dizem não ter dúvida de que o casal assassinou o garotinho: “O meu filho estava judiado”.

Robert e Maria confessaram nesse domingo (19), que agrediram, mataram e enterraram a criança. Eles tiveram que que ser transferidos para Manaus porque a população de Nova Olinda ameaçava invadir a delegacia e linchar os dois, como ocorreu na última sexta-feira (17) em Fonte Boa.