Atracado no porto, navio tem 35 casos suspeitos de coronavírus tem 757 pessoas a bordo

O mau exemplo do coronel Menezes

O navio Costa Fascinosa, que tem 757 pessoas a bordo, 35 delas com suspeita de coronavírus, atracou neste sábado no porto de Santos, em São Paulo. Sete tripulantes do cruzeiro já haviam desembarcado com suspeita da Covid-19, e estão hospitalizados.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a embarcação ficará em quarentena, com acesso restrito a equipes de saúde. A Costa Cruzeiros, responsável pelo navio, afirmou que há um médico da empresa dentro da embarcação e que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas.