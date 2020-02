Assessor parlamentar que levou sete tiros em partida de futebol morre em Manaus

Manaus/AM - Após passar uma semana internado no Hospital João Lúcio, morreu na noite de quarta-feira (19), o assessor parlamentar Fábio Negreiros de Araújo, 36.

De acordo com a polícia, o assessor sofreu um atentado durante uma partida de futebol, no bairro Zumbi, Zona Leste, no dia 12 deste mês. Na ocasião, ele foi alvejado com sete tiros pelo corpo.

Fábio ainda chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.