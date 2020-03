Após fazer passageiros de lancha de reféns dupla é presa em Manaus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Duas pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante, após assaltar um grupo de passageiros em uma lancha, na manhã desta terça-feira (31) na Comunidade do Livramento, zona rural de Manaus

De acordo com o tenente Tiago Ribeiro do Batalhão Ambiental, a dupla invadiu o barco, que estava com quatro passageiros, e com uma pistola .380 fez os passageiros de reféns.

"Os passageiros foram amarrados e deixados em uma praia próximo da comunidade. Eles bateram nas pessoas e tomaram seus pertences e em seguida fugiram levando a lancha com eles", disse.

Segundo o tenente, após denúncia de que havia ocorrido o assalto, os militares entraram em perseguição pelo rio e conseguiram capturar a dupla, que foram presos em flagrantes.

A dupla e o material apreendido foram levados ao 19* Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

