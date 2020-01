Após esquartejar suspeito de estuprar criança no Amazonas, populares comemoram com fogueira humana

Moradores de Fonte Boa comemoram morte de estuprador pic.twitter.com/97a18pTG9E — Jorel Perplecto (@EitaaaaJorel) January 18, 2020

Manaus/AM - O caso da morte bárbara de Elcleciane Nascimento Duarte, de 11 anos, ganhou ainda mais repercussão depois que moradores de Fonte Boa, no interior do Amazonas, invadiram a delegacia em que o suspeito estava preso e o assassinaram no meio da rua na noite dessa sexta-feira (17).

Ronald Gomes Borges, 28, foi espancado a pauladas e pedradas até a morte, depois foi esquartejado e queimado em uma grande fogueira feita pelos próprios populares. Antes de ser lançada ao fogo, a cabeça dele foi colocada em uma estaca, enquanto o grupo gargalhava e comemorava “churrasco humano”, sob o argumento da “Justiça com as próprias mãos”.

Dezenas de pessoas se aglomeraram e participaram do ato, enquanto a família de Elcleciane chorava a morte da menina em outro ponto da cidade. A delegacia ficou destruída, e cena da barbáries chocou até mesmo os policiais que atuam no município. Tudo ainda foi gravado e compartilhado nas redes sociais, como forma de servir de exemplo para outros.