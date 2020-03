Ao tentar fugir de criminosos, homem é assassinado a tiros em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Um homem identificado como ‘Bruninho’, foi assassinado na noite desta quinta-feira (12), na rua Monte das Oliveiras, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte da capital.

Segundo informações da polícia, homens armados chegaram no local e efetuaram vários disparos contra a vítima, que tentou correr, mas foi alcançada pelos assassinos. ‘Bruninho’ foi atingido com um tiro nas costas e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A suspeita é de os criminosos agiram com intenção de tomar a área de tráfico de outra facção criminosa atuante na área.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.