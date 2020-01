Ao ser preso, 'pirata de rio' entrega armas e revela que chefe é presidiário no Amazonas

Manaus/AM - A polícia prendeu nessa quinta-feira (16), um “pirata de rio” que atacava “mulas” do tráfico que usavam o Rio Solimões para transportar drogas e outros tipos de materiai nas proximidades do município de Parintins, no Amazonas.

O homem foi pego após a polícia perseguir ele e um comparsa no momento em que eles passavam pelas águas em alta velocidade. Em certo ponto, a dupla abandonou a embarcação e se embrenhou na mata, mas o suspeito foi alcançado e preso.

Ele levou a polícia até o local onde o bando armazenavas armas usadas nos crimes e contou que todos trabalham a mando de um presidiário da cidade que ordena ataques e mortes de dentro da Unidade Prisional do município.

Com o acusado foram apreendidos seis espingardas, munições, um bote de alumínio, um binóculo e várias roupas usadas no disfarce.