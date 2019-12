Ao ser preso com drogas, homem confessa ter matado rival a pauladas no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite de Natal (24) enquanto vendia drogas em uma festa que acontecia no município de Maués, no interior do Amazonas. Na delegacia ele confessou um homícidio praticado há 2 anos.

A prisão dele ocorreu na Comunidade Bom Jesus, depois que os seguranças da casa de festa encontraram com ele porções de maconha. Ele foi levado para o 48ª DIP e lá confessou que estava vendendo a “mercadoria” no lugar e contou também que era fugitivo por outro crime.

O suspeito teria matado um rival a pauladas em 2017 no bairro Novo, mas conseguiu fugir e desde então vivia fugindo. Ele vai responder pelos dois crimes: homicídio e tráfico e deve permanecer preso.