Ao sair de festa, homem é assassinado com tiro na cabeça no Amazonas

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Manaus/AM - Um homem morreu depois de ser baleado na cabeça após sair de uma festa no município de Urucurituba, no interior do Amazonas. O crime ocorreu na madrugada de sábado (7), em uma ramal conhecido como Arrozal.

De acordo com informações repassadas pela polícia, era por volta de 5h30 e a vítima já voltava para casa, quando foi encurralada e baleada por um desconhecido que conseguiu fugir.

O rapaz chegou a ser socorrido e recebeu atendimento no hospital da cidade, mas a bala lhe atingiu a cabeça e o levou à óbito. A Polícia Civil trabalha no caso, mas ainda não tem pistas da motivação ou do autor do homicídio.