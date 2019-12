Amazonense chama atenção por semelhança com Larissa Manoela

Manaus/AM - Uma maquiadora de Manaus está chamando atenção na internet por conta da sua semelhança com Larissa Manoela, 19 anos. Tina Alexandra, 17, passou a ser muito comparada com a atriz em suas publicações.

No Instagram, Tina contou que não se acha tão parecida com a sósia, mas que ficou feliz com os novos seguidores, já que mostra o seu trabalho com maquiagem nas redes sociais. Não bastasse a semelhança com a estrela teen, assim como Larissa, Tina também é fã da Disney. Ela se prepara para viajar ao parque temático localizado, em Orlando, nos Estados Unidos.



Fotos: Instagram