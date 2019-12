16 homens são presos por participarem de rinha de galos no Amazonas

Manaus/AM - Um grupo de 16 homens foi detido por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar na tarde do último sábado (28), na estrada da Agrovila, na comunidade Vila Alegre, no município de Tefé. Os homens foram detidos após denúncia via linha direita de que alguns indivíduos estavam participando de uma rinha de galos.

Os policiais se dirigiram para o local da denúncia e encontraram os homens em atitude suspeita, que, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir, porém, sem êxito. Após revista, foram apreendidos 9 galos, sendo alguns feridos, e vários materiais, dentre eles roupão de imobilização de animais e tesouras cirúrgicas.

Todos os suspeitos foram detidos e conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia para as providências cabíveis.