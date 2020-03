Zona rural de Manaus encerra eleições de conselheiros locais de saúde

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Foram encerradas as eleições para conselheiros locais de saúde (CLSs) no município de Manaus com a eleição, para o segmento de trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), realizada, na quarta-feira, dia 11, na zona rural.

Além da zona rural, outras 61 UBSs e policlínicas nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste foram habilitadas para o processo eleitoral para a composição dos conselhos locais de saúde, que são formados por representantes de usuários, trabalhadores e gestores, em um mandato de três anos, integrando a estrutura do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus).

As eleições aconteceram nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora do Livramento, localizadas na área do rio Tarumã-Mirim; na UBS Pau Rosa, localizada no Km 16 da BR-174, no ramal do Pau Rosa; e na UBS Ephigênio Salles, no KM 45 da rodovia AM-010.

O presidente do CMS/Manaus, conselheiro Jorge Carneiro, explica que os CLSs atuam de forma local junto às UBSs e policlínicas, contribuindo com sugestões, identificando dificuldades no acesso aos serviços e auxiliando a gestão para a melhoria do atendimento em saúde.