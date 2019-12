Zona Norte recebe serviços de drenagem e tapa-buracos em Manaus

Manaus/AM - Nem mesmo a chuva deste sábado, 28/12, interrompeu os serviços realizados pela Prefeitura de Manaus, no núcleo 14, do bairro Cidade Nova, zona Norte, por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Trabalhando com asfalto a frio, apropriado para ser aplicado em chuvas moderadas, a Prefeitura de Manaus deu continuidade aos trabalhos de tapa-buracos em 10 ruas do bairro.

Além do tapa-buraco, no núcleo 14 foi realizada a implantação de uma drenagem de 220 metros, um trabalho de prevenção fundamental para evitar futuras catástrofes como desabamentos de casas.

Os serviços de tapa-buracos devem continuar nos próximos dias no bairro Cidade Nova nos núcleos 4, 3 e 16.