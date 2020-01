Zona Franca de Manaus impacta crescimento da região Norte neste ano

Manaus/AM - Cenários projetados pelos economistas do Banco Bradesco e da Tendências Consultoria destacam as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul como as que terão economia com melhor desempenho neste ano, enquanto Nordeste e Sudeste ficam em pior colocação.

De acordo com a análise do Bradesco, a região Norte deve crescer 2,1% em 2019 e 2,7% neste ano, enquanto o Centro-Oeste cresce 2,0% e 2,8% nos mesmos períodos. Já o Sul tem indicação de crescer 1,6% e 2,9%. A informação é do site Valor.

O fator que deve impactar a economia positivamente na região Norte , conforme a análise, é a indústria extrativa e a indústria de bens duráveis da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A Tendências Consultoria vê cenário semelhante. Assim o Norte deve crescer 1,5% e 2,8% em 2019 e 2020, respectivamente. Nos mesmos períodos, o Centro-Oeste cresce 1,7% e 2,2%, e o Sul 2,5% e 2,1%.

A média do Brasil é 1,2% para 2019 tanto para os analistas do Bradesco quanto da Tendências. Já para este ano, o Bradesco prevê crescimento de 2,5% e a Tendências 2,1%.