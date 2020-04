Wilson Lima diz que vai colocar polícia nas ruas para garantir isolamento social

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Em entrevista a um programa de televisão neste sábado (4), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que colocará a polícia e outras autoridades para fiscalizar quem estiver nas ruas descumprindo as medidas de isolamento social durante a pandemia do coronavírus.

"Nós vamos colocar a polícia na rua juntamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, alinhado com o Ministério do Trabalho e outros poderes, para garantir o cumprimento rigoroso do decreto que foi baixado pelo governo do Estado, inclusive fiscalizando aqueles que têm permissão para funcionar (serviços essenciais) e fiscalizar aqueles estabelecimentos que estão atendendo os procedimentos para evitar a transmissão do coronavírus", disse.

O governador afirmou que assinará um decreto fechando as rodovias: "Nas próximas horas estou assinando um decreto suspendendo, a partir de segunda-feira, todas as viagens interestaduais através das rodovias - sejam federais ou estaduais. (...) Proibindo o transporte coletivo de passageiros estaduais e bloqueando o transporte nas rodovias federais e estaduais, só permitindo o transporte de carga.".

Lima pontuou ainda que a responsabilidade em evitar a disseminação da Covid-19 não é somente das autoridades, mas de todos. "Todo mundo está sendo afetado pelo coronavírus mas é importante que todos façam sua parte para que a gente possa conter".

A respeito da declaração do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que o estado do Amazonas deve ser o primeiro a entrar em colapso, nesta próxima semana, o governador informou que a informação não é exagero. Ele falou também sobre as medidas que estão sendo tomadas para ampliar o atendimento, com leitos e respiradores, apesar da dificuldade do Brasil em concorrer com países como os Estados Unidos, na compra destes equipamentos vindos da China .