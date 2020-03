Wilson diz que vai processar quem divulgar Fake News sobre coronavírus no Amazonas

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - Em vídeo divulgado nas redes sociais, neste sábado (21), o governador do Amazonas Wilson Lima, condenou a ação de pessoas que estão se aproveitando da situação de calamidade mundial causada pelo novo coronavírus para propagar fake news. Pessoas que estão divulgando essas informações falsas serão acionadas pela Justiça, segundo o governador.

“Nós estamos trabalhando com absoluta transparência, inclusive todos os dias fazemos uma live para atualizar todos os casos suspeitos e casos confirmados aqui no Estado. Agora, tem gente agindo de forma covarde e criminosa divulgado vídeos, áudios que não condizem com a realidade, com o objetivo de, simplesmente, causar mais pânico na população”, afirmou.

“Nós não vamos permitir que isso aconteça. Já identificamos algumas dessas pessoas, a nossa PGE (Procuradoria Geral do Estado) já está acionada e vai acionar a Justiça para punir com todo rigor as pessoas que agem dessa forma. Tudo o que nós estamos fazendo no estado é de forma transparente”, destacou Wilson Lima.