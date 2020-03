Wilson, Braga, Omar e mais autoridades do Amazonas aguardam teste de coronavírus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - Após o presidente do Senado Davi Alcolumbre anunciar na quarta-feira (18) que está com o novo coronavírus (Covid-19), políticos do Amazonas se preocuparam, pois ele esteve em Manaus na quinta-feira (12) passada. O governador Wilson Lima, os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, aguardam para esta quinta-feira (19) o resultado do teste para coronavírus.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, é outro que também se encontrou com Alcolumbre. Outros políticos e autoridades, como os deputados federais Marcelo Ramos e Alberto Neto devem realizar testes para coronavírus nesta quinta-feira. O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, as deputadas Alessandra Campelo, Joana Darc, o deputado federal Átila Lins, o deputado Francisco Gomes e o secretário de Fazenda, Alex del Giglio, são algumas autoridades locais que tiveram contato com Alcolumbre.

Quando esteve em Manaus, o presidente do Senado se encontrou com o governador Wilson Lima e visitou a fábrica da Moto Honda.