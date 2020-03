Wilson anuncia que dará auxílio de R$ 600 para moradores do Monte Horebe

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Antes de participação em solenidade de posse do novo defensor público geral do Estado, na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), o governador Wilson Lima anunciou o pagamento de auxílio-aluguel, no valor de R$ 600, aos moradores que estão sendo retirados da comunidade Monte Horebe nesta segunda-feira (2). O processo de reintegração de posse iniciou na madrugada de hoje com atuação de mais de 700 agentes públicos na área que deve receber a construção de um completo de segurança pública, na zona Norte de Manaus.

“Nós vamos pagar um valor de R$ 600 para essas famílias até que se encontre uma solução definitiva de moradia para elas; seja a doação de um lote, através de estudo se essa família tem ou não condição de fazer a construção de uma casa, seja através da entrega de um apartamento ou outra solução em consenso entre Governo do Estado e as famílias”, explicou o governador.

Segundo o governo, a operação é resultado de meses de planejamento pelas forças de segurança do Estado. Wilson afirmou que respeita as famílias no local e que elas receberão atendimento adequado.

“Nenhuma família que mora no Monte Horebe ficará desamparada. As famílias que estão morando naquela área, inclusive tiveram suas casas preservadas, aquelas casas onde havia famílias, objetos, foram preservadas. As estruturas que foram derrubadas eram estruturas que não havia nenhum tipo de habitação, nenhum objeto que caracterizava a moradia de alguém. Muitas dessas estruturas eram utilizadas pelo tráfico de drogas, usadas por oportunistas que trabalham nessa indústria da invasão e essas estruturas foram derrubadas”, destacou Wilson Lima.

“A nossa preocupação é desocupar aquela área, porque não tem condições das pessoas continuarem morando ali, porque não há as mínimas condições de sobrevivência, como energia elétrica, mobiliário urbano, assistência médica, educação”, completou.