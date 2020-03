Vivendo em quarentena e no calor extremo, moradores sofrem com falta de água em Manaus

O mau exemplo do coronel Menezes

Manaus/AM - Confinados em casa por conta da quarentena de combate ao coronavírus, moradores do Coroado têm sofrido com o calor intenso e a falta de água que têm afetado diariamente o bairro.

Há pouco mais de uma semana, a interrupção no serviço de abastecimento tem sido constante e chega a dura mais de 16h por dia. Segundo os moradores, a água só aparece nas torneiras no horário da madrugada entre 1h e 4h e mesmo assim sem muita força.

Quem mora em casas em segundo piso, por exemplo, nem chega a conseguir encher baldes ou caixas d’água e precisa se deslocar até o poço de uma escola bairro se quiser ter líquido para fazer comida durante o dia e fazer a higiene pessoal.

E mesmo sem o serviço da Águas de Manaus, as contas tem chegado todo mês e se ficam pendentes, não demora para que o morador receba aviso de corte. A população está revolta e quem mais sofre são os idosos, as crianças e as grávidas.