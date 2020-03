Visita ao Teatro Amazonas e aulas de arte são opções oferecidas em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM – Visita virtual em 360º por todo o Teatro Amazonas e acesso às aulas do “Praticarte” são opções culturais oferecidas para a população com o benefício de não necessitar sair de casa e oferecidas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa disponibiliza, por meio do Portal da Cultura para prevenir contágio pelo covid-19 e fazem parte da campanha "Cultura Sem Sair de Casa”.

Por meio da aba "Cultura Sem Sair de Casa", o visitante poderá ter acesso às videoaulas de teclado, violão e desenho, que fazem parte do projeto "Praticarte". As aulas, que foram produzidas pelo Núcleo de Audiovisual da Secretaria, são ministradas por instrutores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. No total, são mais de 50 aulas gratuitas para o público.

"Esta é mais uma medida para que o público tenha acesso à cultura dentro de suas casas, nesse momento em que precisamos nos prevenir contra a propagação da Covid-19. As aulas do ‘Praticarte’ são para todos que queiram aprender mais sobre estes instrumentos e sobre a prática do desenho, e fazem parte da missão do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de levar cultura a todos" explica o secretário Marcos Apolo Muniz.