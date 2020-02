Vila Olímpica de Manaus vai encerrar inscrições em escolinhas nesta quinta

Manaus/AM - As matrículas para as turmas das Escolinhas de Iniciação Esportiva da Vila Olímpica de Manaus se encerram nesta quinta-feira (20/02). Desde o início do período, no dia 5 de fevereiro, já preenchidas cerca de 70% das vagas ofertadas para este ano. O programa é administrado pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Mais de mil vagas foram disponibilizadas para alunos com idade entre 5 e 14 anos, restando ainda inscrições para as modalidades de Tênis de Mesa, Atletismo, Vôlei de Praia, Voleibol, Boxe, Basquete, Handebol, Xadrez, Ginástica Rítmica e Artística. As aulas acontecerão nos espaços da Vila Olímpica, nos turnos matutino e vespertino, e a previsão é de que as atividades iniciem no próximo dia 2 de março.

Para se inscrever, os pais ou responsáveis devem se dirigir ao auditório da Vila Olímpica, com duas fotos 3x4, cópias do comprovante de residência, RG ou certidão de nascimento, além da declaração escolar deste ano do aluno. O atendimento acontece de 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. A inscrição é totalmente grátis.

Segundo o coordenador do Ctara, Tadeu Picanço, quem não conseguiu garantir a vaga para a sua modalidade durante o período, terá ainda outras oportunidades ao longo do ano.

"A cada mês nós verificamos a chamada, e são classificadas algumas desistências. Com isso, informamos ao nosso protocolo quais são essas vagas e modalidades. Assim, surgirão vagas remanescentes, mas é preciso que venham nos consultar”, explicou.

O coordenador também ressalta que a prática de esporte é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, sendo uma forma de descobrir novos talentos e trabalhar a inclusão social desses alunos.