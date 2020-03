Vigilância Sanitária apura denúncia e fiscaliza supermercados na Zona Leste

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Equipes da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) seguem fiscalizando e orientando estabelecimentos comerciais do setor de alimentos para o cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19, em Manaus. A praça de alimentação de um shopping e dois supermercados localizados na Zona Leste foram inspecionados na tarde desta segunda-feira, 23, como ação preventiva.

Em um centro de compras localizado na avenida Autaz Mirim, denunciado por supostamente manter em funcionamento a praça de alimentação, os fiscais encontraram todas as lanchonetes e restaurantes fechados, em cumprimento ao decreto da Prefeitura de Manaus, que proíbe o fornecimento de comidas e bebidas para consumo no local. “A denúncia era improcedente”, afirmou o fiscal Leonardo Monteiro.

Os dois supermercados inspecionados também cumpriam as medidas de proteção. “No primeiro deles, na avenida Autaz Mirim, verificamos a prática correta de contenção de clientes para evitar a aglomeração de pessoas e as demais iniciativas, como controle com álcool em gel para o público interno e externo, uso de máscaras pelos funcionários, banheiros equipados com papel toalha e lixeiras adequadas”, informou o fiscal. Além disso, de acordo com Leonardo, o estabelecimento deu início ao uso de termômetro para medir a temperatura de funcionários e clientes, se necessário.

No segundo supermercado inspecionado, também na avenida Autaz Mirim, os fiscais identificaram boas práticas e orientaram a gerência quanto à necessidade de reforçar a proteção dos funcionários, em especial os que trabalham como caixas, mantendo contato, mesmo a distância, com um número maior de pessoas que os demais trabalhadores.

Rigor no controle

O reforço às boas práticas em supermercados, para reduzir os riscos de doenças transmitidas por vírus foi feito em parceria entre a Visa Manaus e a Associação Amazonense de Supermercados (Amase), no início deste mês, após reunião entre as duas entidades. Desde então, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o trabalho faz parte do conjunto de estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para enfrentamento ao novo coronavírus.

Magaldi destacou a importância da higienização de carrinhos e demais ações de proteção a clientes e funcionários. “Os supermercados são locais aonde todos, com maior ou menor frequência, precisam ir para manter a casa abastecida com itens de primeira necessidade, por isso não podem ser locais em que o risco de transmissão não seja controlado com rigor”, avaliou.

Além dos supermercados, a Visa está atuando em outros segmentos de serviços, da indústria e do comércio, com equipes em plantão diário para atendimento específico das demandas de vigilância sanitária relacionadas ao plano de contingência municipal para infecção pela Covid-19.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, acrescentou que, além do trabalho de fiscalização e orientação em campo, o órgão está elaborando notas técnicas para esclarecer dúvidas e reforçar medidas a serem adotadas por profissionais da saúde e pela população em geral. “O volume de informações sobre o que fazer e o que não fazer é imenso e estamos uniformizando as orientações, para reduzir a possibilidade de erro, tanto nas condutas individuais quanto coletivas relativas à vigilância sanitária”, ressaltou.