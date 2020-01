Vídeo: Parte do flutuante Abaré afunda em Manaus e assusta banhistas

Manaus/AM - Uma parte do flutuante Abaré, situado no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, afundou neste sábado (11). Cerca de 15 pessoas estavam no local no momento do ocorrido.

Segundo a direção do local, a parte que afundou porque foi afetada por um forte banzeiro e que todos os banhistas e funcionários que estavam no local foram imediatamente transferidos para uma parte segura.

Uma vistoria foi realizada pela Capitania dos Portos, além da abertura de procedimento administrativo. A área era apenas uma parte do Complexo Abaré e o restante não foi afetado. O Abaré informou ainda que em nenhum momento houve risco a quem se encontrava no local.

Neste domingo, o Abaré estará funcionando normalmente, com a área do Lounge isolada.