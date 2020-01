Vídeo mostra momento exato em que homem cai de embarcação no Rio Amazonas

Manaus/AM - Imagens do circuito interno de segurança do ferry boat que navegava pelo rio Amazonas, mostram o momento exato em que um homem, ainda desconhecido, pula da embarcação no meio da noite desse sábado (18).

Homem despenca de barco e desaparece no Rio Amazonas pic.twitter.com/CZbwU5rjnr — Jorel Perplecto (@EitaaaaJorel) January 19, 2020

O vídeo é impressionante e triste. O rapaz ainda não foi achado, mas a Marinha tem oficiais fazendo buscas por ele.