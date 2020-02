Vídeo mostra desespero de moradores quando micro-ônibus invade apartamento em Manaus

Manaus/AM - Imagens capturadas por câmeras de um circuito interno de segurança, mostram com detalhes, o momento em que um micro-ônibus do tipo Alternativo, perdeu o controle e colidiu com a parede um apartamento do Residencial Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, na noite desse domingo (9).

Três passageiros do coletivo ficaram feridos. No vídeo, é possível perceber que pelo menos cinco pessoas estão conversando bem ao lado da residência, quando o veículo surge em disparada e derruba a parede de um dos quartos.

As testemunhas saem correndo para direção oposta, enquanto outros moradores assustados com o barulho se aproximam das janelas para ver o que havia causado o tremor na estrutura do prédio.

Por sorte, as duas crianças pequenas que moram no apartamento e costumam brincar no quarto nesse horário, não ficaram feridas. Logo depois da colisão, o motorista teria explicado aos populares que perdeu o controle do veículo enquanto fazia a curva na ladeira que é o único acesso a área.

Ele afirmou que para evitar que o veículo desgovernado atropelasse várias pessoas no meio da rua, tentou jogá-lo para o jardim do condomínio. Contudo, o Alternativo teria ganhado velocidade e acabou acertando o apartamento. Os feridos que estava no ônibus foram atendidos e passam bem.