Vídeo mostra centro comercial em chamas na virada do ano em Manaus

Manaus/AM - Um centro comercial localizado na avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na madrugada deste dia 1º de janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, ao menos cinco boxes de madeira foram atingidos, um vídeo mostra o momento em que os boxes estão em chamas no local. Confira:

Fogo em uma residência localizada na Av Gov Jose Henrique Bentes, próximo ao Via Norte pic.twitter.com/YMdDElh4r7 — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) January 1, 2020

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma vítima teve queimadura ou inalação de fumaça. As causas do incêndio estão sendo apuradas.