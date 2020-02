Vereadores denunciam fraude da Secretaria de Saúde em contrato de R$ 104 mil

Manaus/AM - Os vereadores George Reis e Reginaldo dos Santos Silva, da Câmara Municipal de Iranduba, denunciaram possível fraude em contrato de R$ 104,1 mil assinado pela Secretaria Municipal de Saúde com empresa para manutenção e limpeza de ares-condicionados. O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu inquérito civil para apurar as supostas irregularidades no contrato.

O promotor de Iranduba, Leonardo Nobre, foi quem assinou a portaria de abertura do inquérito, conforme publicação no Diário Eletrônico do MP-AM da última sexta-feira (28). Na portaria não existe indicação de quais as supostas irregularidades cometidas no contrato de R$ 104.160,00 que foi configurado como fraude pelos parlamentares.

Veja a portaria: