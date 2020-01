Vereador quer trazer parque de diversão da Universal Studios para Manaus

Manaus/AM - Um dos maiores parques de diversão do mundo pode ter uma filial construída em Manaus. A iniciativa é do vereador André Luiz (PTC), que esteve essa semana na sede da "Estúdios Universal", em Orlando, na Flórida, Estados Unidos para apresentar aos dirigentes do empreendimento, uma carta-proposta elaborada pela Prefeitura de Manaus, no qual dispõe de locais em que poderia ser instalada uma filial da rede de parques. "Essa é nossa meta. Levar emprego e desenvolvimento para Manaus e o Amazonas, atraindo turistas e gerando centenas de empregos. Eu estou nesta fé!", afirmou o vereador amazonense.

Ainda de acordo com o parlamentar, se o mundo deseja ajudar a Amazônia, que seja estimulada a geração de emprego e renda em nosso Estado. "Isso é essencial, para que nosso caboclo, nosso ribeirinho seja valorizado", disse.

A "Estúdios Universal" é uma das seis grandes empresas de cinema de Hollywood. Seus estúdios de gravação e produção de filmes ficam na comunidade de Universal City, Califórnia, também nos Estados Unidos. Recentemente, a rede de parques atraiu mais de 7 milhões de visitantes, sendo a oitava mais visitada da América e a 16º do mundo.