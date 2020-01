Vendedores licenciados do T2 recebem boxes entregues pela prefeitura de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus começou a entregar, na manhã desta segunda-feira, 27, 42 boxes que foram construídos para os permissionários que atuam no Terminal 2 do transporte coletivo, no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

“O T2 foi totalmente reformado por nós e a obra contemplou também os permissionários do comércio local, que em todos os momentos foram parceiros da iniciativa e, agora, poderão ter um local ainda mais digno para trabalhar”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto. Ele também lembrou que este ano outros terminais serão reformados pela prefeitura, como o T1, que será totalmente repaginado e reconstruído.

Durante a entrega das chaves, uma equipe - formada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da construtora responsável pela obra - realizou vistoria, checando na hora as instalações de cada box junto com os permissionários, que terão mais conforto e uma infraestrutura adequada para trabalhar.

“Essa é mais uma iniciativa valorosa do prefeito Arthur Virgílio Neto, dando mais dignidade para os vendedores ambulantes e seus clientes. Nós estamos entregando, hoje, 42 boxes. Ganha tanto os ambulantes quanto os usuários do transporte coletivo que utilizam aquele terminal”, explicou o secretário da Semacc, Fábio Albuquerque.

Ao todo, 56 ambulantes cadastrados, que trabalhavam no terminal há mais de 25 anos, participaram do sorteio para a aquisição dos 42 boxes construídos no T2. Na última sexta-feira, 24, os 42 sorteados assinaram o Termo de Permissão de Uso dos espaços, na Semacc, e nesta segunda-feira, recebem as chaves para vistoriado espaço, solicitação da ligação de energia junto à concessionária e posterior ocupação.

Já os 14 trabalhadores cadastrados, que também atuavam no T2 e que não foram sorteados, serão remanejados para outros terminais. Os que não possuem cadastro, considerados invasores, serão retirados do espaço. As antigas bancas de ferro já começaram a ser retiradas pela Semulsp, para reciclagem.