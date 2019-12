Velório de Arlindo Jr. em Manaus reúne multidão em despedida emocionante

Manaus/AM - O velório do levantador de toadas do boi Caprichoso, Arlindo Jr., que iniciou nesta segunda-feira (30), deve ocorrer até a madrugada de terça-feira (31), quando o corpo do ‘Pop da selva’, como era conhecido, vai seguir em direção a Parintins, para uma última homenagem antes de seu enterro.

O velório, que ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasquez, ficou pequeno para tantos admiradores da pessoa e do profissional que Arlindo Júnior era e como será lembrado. Mais de mil pessoas se reúnem no local, bastante emocionadas. Do lado de fora, uma fila quilométrica se formou, para uma última homenagem ao cantor.

Uma missa é realizada neste momento e poucas pessoas puderam contar as lágrimas. Arlindo Jr. faleceu na noite deste domingo (29). Ele lutava contra um câncer desde 2016. Sua morte ganhou repercussão nacional e fez com que ‘perrechés’ da baixa e da francesa (Garantido e Caprichoso) deixassem a rivalidade de lado neste momento.