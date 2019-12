Veja linhas de ônibus que funcionarão durante o réveillon na Ponta Negra

Manaus/AM - Para atender a demanda do réveillon no Complexo Turístico da Ponta Negra, uma programação de 121 ônibus atenderá a área, com o reforço de mais 20 veículos, com base no fluxo de pessoas para o evento verificado nas últimas edições. Deste total, serão 19 veículos articulados atendendo os usuários do transporte.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ressalta que as empresas que irão operar na área do Complexo Turístico devem manter sete linhas na área da Ponta Negra até o término do evento, quando inicia a operação normal das linhas.

Para chegar a Ponta Negra, os usuários terão as opções das linhas: 120 – P. NEGRA / SÃO JORGE / T1 CENTRO; 126 – SIPAM / AV. BRASIL / CENTRO / T1; 450 – T3 / REDENÇÃO / PONTA NEGRA; 641 – T4-T3 / AEROPORTO / PONTA NEGRA / VIA AV. DO TURISMO; 542 – OURO VERDE / AV. BRASIL / T2 / PONTA NEGRA; e 678 – PONTA NEGRA / V-8 / T4-T5 / VIA AV. DO TURISMO.

Além das linhas que já atendem o local, será disponibilizada ao público a linha 500 (PASSARINHO/N.ISRAEL/VIA AV. DO TURISMO) com 10 veículos articulados.

O diretor de transporte do IMMU, Claudemir Andrade, destacou o efetivo de fiscais que estarão atuando na operação do réveillon. “Todos os serviços contam com um efetivo de 50 fiscais de transporte. Nosso efetivo em si começa a partir das 17h e segue até às 5h da manhã do dia 1º”, explicou.

Já na zona Sul, oito linhas estarão atendendo o público que for prestigiar o réveillon no Educandos. As linhas 004, 010, 625, 704, 705, 706, 707 e 711 que trafegam próximo ao local operem com frota do dia útil.

Para a festa de réveillon da zona Leste, todas as linhas que passam próximo ao local vão operar também com frota de sábado, para o atendimento do público que irá se deslocar para o evento, a partir das 19h do dia 31 de dezembro até 5h do dia 1º de janeiro.



Trânsito

As operações de trânsito da Prefeitura de Manaus durante o Réveillon de Manaus 2020 envolverão um efetivo de 161 agentes do IMMU, posicionados em postos fixos, viaturas e motos, distribuídos no Complexo Turístico da Ponta Negra, Shopping Phelippe Daou e Educandos.

Na Ponta Negra, a prefeitura mobilizará um efetivo de 87 agentes de trânsito. As interdições na área da festa iniciaram às 6h desta segunda-feira, 30/12, nos seguintes trechos:

– Avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, próximo ao Edifício Aruba. Os veículos estão sendo desviados à direita para a via de acesso à alameda Alaska;

– Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir do chafariz do Tropical Hotel. Os veículos que estiverem circulando no sentido Tropical Hotel / Centro, saindo da Ponta Negra, ingressam na rotatória acessando à direita no contra fluxo. A alameda Alaska tem sentido único de circulação Centro/Ponta Negra, retornando na alameda Líbia até a avenida Coronel Teixeira. O estacionamento está proibido em todo lado direito da alameda Alaska. O Condomínio Alphaville e a avenida do Turismo, após o trecho preservado, servirão como área de estacionamento.

A partir das 23h da terça-feira, 31/12, a avenida Coronel Teixeira poderá ser interditada a partir da rotatória da avenida do Turismo, sentido Centro/Ponta Negra. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados à direita na rotatória, em direção à avenida do Turismo. O acesso à área interditada será permitido apenas ao trânsito local.

A partir das 6h do dia 31/12, o estacionamento será proibido nos dois lados da avenida do Turismo, no trecho entre a avenida Coronel Teixeira e a ponte. Até as 21h, os ônibus terão acesso à Coronel Teixeira para embarque e desembarque de passageiros na área do canteiro central da avenida. A partir das 21h, os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na avenida Coronel Teixeira serão desviados para a avenida do Turismo e os que circulam na avenida do Turismo serão desviados para a avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro. O embarque e desembarque de passageiros serão realizados na área próxima às barracas de côco.

No Réveillon do Educandos, um efetivo de 40 agentes atuará na operação de trânsito. As interdições serão implantadas a partir das 21h desta segunda-feira, nos seguintes trechos:

- Rua Amâncio de Miranda, no trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro; boulevard Rio Negro, trecho entre a rua Amâncio de Miranda e Leopoldo Peres; rua Inocêncio de Araújo, trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro.

Os veículos que trafegam do Centro em direção ao bairro, após a Ponte de Educandos, devem converter à direita para a rua Amâncio de Miranda, seguindo à esquerda para a rua Manoel Urbano e à esquerda na Inocêncio de Araújo retornando em direção à ponte e ao Centro. Já os veículos oriundos da área central em direção à Feira da Panair deverão seguir pela rua Isabel e acessar a avenida Lourenço da Silva Braga.

A rua Manoel Urbano, trecho entre as ruas Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo terão sentido único de circulação. A rua Inácio Guimarães também terá sentido único, em direção ao centro.

Já no Revéillon Shopping Phelippe Daou, cerca de 30 agentes de trânsito atuarão na área, a partir das 7h desta terça-feira. Como o evento será realizado na área interna do centro de compras, não haverá necessidade de interdição da avenida Camapuã. No entanto, a avenida e a área da rotatória do Produtor serão monitoradas por agentes de trânsito para que seja evitado o estacionamento em áreas proibidas a fim de manter a fluidez e a segurança na circulação de pedestres e veículos.