Veja horários de UBSs, galerias e museus durante Carnaval em Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na segunda-feira gorda de Carnaval, 24, e na quarta-feira de Cinzas, 26, O decreto foi publicado na edição 4.784 do Diário Oficial do Município. As atividades voltam ao normal no dia 27, quinta-feira.

Mesmo com os pontos facultativos, todos os serviços essenciais do município estão garantidos para a população. Um efetivo da prefeitura de diversas secretarias, como Fundo Manaus Solidária, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), vai atuar durante os desfiles das escolas de samba, blocos e bandas de rua durante o Carnaval.

Saúde

Os serviços de saúde da prefeitura, no período de 24 a 26/2, funcionarão com os atendimentos essenciais: Samu 192 Manaus, Maternidade Dr. Moura Tapajoz e o plantão do programa de profilaxia da raiva humana, que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, Chapada.

Considerando que o sábado, dia 21/2, não é feriado e não foi incluído no decreto do ponto facultativo em razão do Carnaval, as 10 UBSs de horário ampliado funcionarão normalmente, das 8h às 12h.

Limpeza

A Prefeitura de Manaus manterá os serviços de limpeza da cidade em ritmo normal durante o Carnaval 2020. Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) foram reforçados nas últimas duas semanas, para deixar a cidade limpa para receber os foliões. Mais de 100 funcionários estão mobilizados para atuar na limpeza durante os eventos oficiais no Sambódromo.

No domingo, dia 23, um mutirão de limpeza será realizado após o encerramento das atividades no Sambódromo, com equipes de plantão para atendimento das principais áreas da cidade. Nos dias 24 e 26, segunda-feira e quarta-feira, respectivamente, os serviços de limpeza da Semulsp seguem programação normal, com capinação, mutirão de limpeza, jardinagem, coleta, conscientização, corte e poda e limpeza de igarapés em campo.

Na terça-feira, dia 24, a limpeza pública atua em expediente de plantão.

O departamento de Cemitérios da Semulsp também funciona normalmente com atendimento ao cidadão. A coleta domiciliar segue programação normal nos dias de ponto facultativo e feriado.

Seguindo determinação do prefeito Arthur Neto, as ações de fiscalização da Lei nº 1.944, conhecida como a "Lei da Limpeza", permanecem durante todo o período do Carnaval, percorrendo blocos e bandas de rua.

Centros de compra

Durante o período carnavalesco, as galerias populares, o shopping Phelippe Daou e o mercado municipal Adolpho Lisboa funcionam em horários diferenciados. A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, no Centro, no sábado, 22, funciona de 8h às 19h. Na segunda-feira, 24, também, de 8h às 19h, e na quarta-feira de Cinzas, o centro de compras só funciona a partir das 10h. No domingo, 23/2, e na terça-feira de Carnaval, 25, a galeria permanece fechada.

Já a galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, no sábado de Carnaval funciona de 8h às 17h. Na segunda-feira gorda, o horário também é de 8h às 17h e na quarta-feira de Cinzas abre normalmente, a partir das 8h. No domingo, 23/2, e na terça-feira de Carnaval, a Galeria dos Remédios não vai funcionar.

Na avenida Camapuã, zona Leste, o shopping Phelippe Daou também tem horário diferenciado. No sábado, abre de 8h às 19h. No domingo, permanece fechado. Na segunda-feira, 24, também é normal, de 8h às 19h. Mas tanto na terça-feira de Carnaval, 25, quanto na quarta-feira de Cinzas, 26/2, o shopping Phelippe Daou fica fechado, reabrindo para o público somente na quinta-feira, dia 27/2, a partir das 8h.

Já no mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Manaus Moderna, Centro, somente no domingo, 23, e na terça-feira de Carnaval, 25, encerra as atividades às 12h. Nos demais dias, incluindo a quarta-feira de Cinzas, o horário de funcionamento é normal, de 6h às 17h.

Cultura

O Museu da Cidade de Manaus e o Centro Cultural Óscar Ramos, localizados no Centro Histórico de Manaus, não funcionarão nos dias 24,25 e 26/2. Nas segundas-feiras, rotineiramente, os espaços não são abertos ao público. As atividades voltam ao seu horário normal na quinta-feira, 27.

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Pavilhão Universal, também no Centro, não funcionará na terça-feira gorda de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas. No sábado, 22, o espaço abrirá normalmente, das 8h às 12h, e na segunda-feira, 24, das 9h às 13h. Os mesmos horários serão aplicados ao CAT Ponta Negra, na zona Oeste.

Muma

Localizado em frente à Praça Dom Pedro II, no Paço da Liberdade, o museu abriga a exposição permanente “A Cidade de Manaus: história, gente e cultura”, que conta a história de Manaus de forma lúdica e interativa. O Museu da Cidade de Manaus funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h com última entrada as 16h20. O acesso é gratuito. Para o agendamento de escolas e grupos, o contato pode ser feito pelo número 3622-4991 e whatsapp 98822-4497.

CCOR

O Centro Cultural Óscar Ramos, instalado nas casas 69 e 77, que figuram como as residências mais antigas da cidade de Manaus, abrigam uma exposição permanente com a vida e obra do artista amazonense Óscar Ramos. Obras como pinturas, escritos, figurinos, produções, desenhos de moda do artista, objetos pessoais como mobílias utilizadas por Óscar, capas de LPs, estão entre os artigos e objetos expostos no local. A Casa 77 é um espaço voltado para exposições temporárias de artistas como Óscar Ramos, e hoje conta com obras inéditas do artista. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h com última entrada as 16h20. A visitação é gratuita.