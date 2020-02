Veja a explosão de criatividade no desfile das escolas de samba do grupo A em Manaus

Manaus/AM - Teve início nesta sexta-feira (21) as apresentações das escolas de samba do grupo de Acesso “A”. O evento acontece no Centro de Convenções de Manaus e conta com foliões de toda cidade que foram prestigiar e contribuir com o show de alegria.

As escolas do grupo de acesso A, desfilam na seguinte ordem e tema:

A abertura do desfile, às 21h, ficará por conta da GRES Império do Hawai, com “Do Amazonas para o Mundo Ver: Roberley Assis, Nosso Enredo é Você”, uma homenagem ao técnico de futebol Roberley Assis, que, atualmente, comanda time na Irlanda.



Às 21h45, a GRES Sem Compromisso apresentará o enredo “Rocam: Servir e Proteger! Sob as Asas do Tucano, a Bravura do Guerreiro Imortal Cândido Mariano, Patrimônio do Povo Amazonense”, enquanto, às 22h30, GRES Acadêmicos da Cidade Alta desfilará o tema “Com as Bênçãos de Todos os Santos, Cidade Alta Exalta o Bom Malandro com Alma Verde e Rosa”.

Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda



Já às 23h15, a GRES Unidos da Cidade Nova virá com “Da Pedra Pintada o Filho da Terra Surgiu, no Coração do Amazonas Para Todo Brasil” e, meia-noite, a GRES Tradição Leste entra na avenida com “O Caminho das Pedras”.

Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda



À 0h45, a GRES Beija-Flor do Norte levará para passarela do samba “Abaciruja, O Índio Sonhador” e, 1h30, a GRES Presidente Vargas virá com “Um Mundo em Letras, Poses em Fotos, o Bom da Vida, o Sorriso, Quem Acontece… A Presidente Vargas, orgulhosamente, apresenta: A Coluna Social. Abram as cortinas! Vem celebridade! Só Vem!”.

Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda



A partir das 2h15, será a vez da GRES Vila da Barra, com “Fé, Sem Conhecimento é Fanatismo, a Trajetória do Mestre Adonai”. Já às 3h, a GRES Balaku Blaku desce na avenida do samba.

Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda



Para encerrar a noite, às 3h45, virá a GRES Dragões do Império, com o enredo “Dragões do Império Abraça: Compartilhando Histórias, Multiplicando Sorrisos”.

Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda