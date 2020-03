Veja estabelecimentos que seguem funcionando no Amazonas

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Em novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o governo do Amazonas definiu quais são os estabelecimentos essenciais que devem continuar funcionando durante o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus.

Entre os locais que seguem sem suspensão são citados estabelecimentos que ofertam serviços de alimentação, bebidas, gás de cozinha, bancos, cooperativas de crédito e loterias. Veja lista completa no decreto abaixo.