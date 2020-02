Veja edital da prefeitura com oferta de 440 vagas em cursos gratuitos em Manaus

Manaus/AM - O edital com 440 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes na área da indústria foi lançado nesta quarta-feira, 5, pela Prefeitura de Manaus. Os cursos fazem parte do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”, lançado em 2018, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e que integra o programa “Manaus Mais Empreendedora”, com foco na qualificação profissional e empreendedora de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, emprego e renda. O edital pode ser conferido abaixo.

Para a execução das capacitações, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) conta com a parceria do Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac). Os cursos serão realizados nas sedes da instituição, localizadas no bairro Japiim e na avenida Djalma Batista.

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem comparecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, das 8h às 12h, na sala de qualificação profissional da Semtepi, localizada no terceiro piso da galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro.

Inscrições

A lista de selecionados será publicada no dia 17 de fevereiro, a partir das 17h, no site da secretaria. Os interessados devem comparecer com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no edital) preenchidos. Nesta etapa de inscrição, não é necessário entregar as cópias dos documentos pessoais. É importante frisar que a inscrição não garante a vaga, os inscritos participarão de um processo seletivo.

UNIDADE IEMAC JAPIIM – avenida Tefé, 2.539

Matemática Básica (150 vagas)

Turma I - 9h às 13/3, das 8h às 12h

Turma II - 9h às 13/3, das 14h às 18h

Turma III - 16 a 20/3, das 8h às 12h

Desenho Técnico Industrial (100 vagas)

Turma I - 1 a 5/6, das 8h às 12h

Turma II - 1 a 5/6, das 14h às 18h

Turma III - 15 a 19/6, de 8h às 12h

Turma IV - 15 a 19/6, das 14h às 18h

Metrologia (120 vagas)

Turma I - 6 a 9/4 e 13/4, das 8h às 12h

Turma II - 6 a 9/4 e 13/4, das 14h às 18h

Turma III - 20 a 27/4 e 6/5, de 8h às 12h

Turma IV - 20 a 27/4 e 6/5, das 14h às 18h

UNIDADE IEMAC DJALMA BATISTA – avenida Djalma Batista, 98 A

Eletricista Residencial e Predial (40 vagas)

Turma I - 18/5 a 17/6, das 8h às 12h

Soldador em Eletrodo Revestido (30 vagas)

Turma I - 13 e 14/3; 20 e 21/3; 27 e 28/3; 3 a 4/4 – às sextas das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h

Turma II - 8 a 9/5; 15 e 16/5; 22 e 23/5; 29 e 30/5 – às sextas das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h