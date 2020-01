Veja como a Prefeitura deseja aumentar segurança dentro do transporte coletivo

Dentre as propostas de melhorias ao Sistema de Transporte Coletivo, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira (20), uma campanha de incentivo ao uso do Cartão Cidadão como forma de pagamento da passagem nos ônibus. A medida apresenta vários benefícios aos usuários, como embarque mais rápido, fim nos conflitos de troco e mais segurança aos passageiros e cobradores.

“Essa é mais uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto para que possamos avançar na implementação de melhorias no transporte coletivo. Atualmente, 60% da população já utiliza a ferramenta, por isso o foco será nos demais 40% que ainda não conhecem os benefícios do cartão eletrônico”, explicou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

Bezerra destacou, ainda, que a meta é ampliar, gradualmente, a universalização do uso do Cartão Cidadão, sem que haja qualquer prejuízo à população. “Já dispomos de seis pontos de cadastramento. Além da sede do Sinetram, na Constantino Nery, criamos outros quatro nos terminais de integração e mais um no shopping Phelippe Daou. Também estamos estudando a melhor maneira para realizar uma ação itinerante de cadastramento dentro dos bairros”, afirmou, ressaltando que a população dispõe de 250 pontos de recarga espalhados por toda a cidade.

Onde e como tirar o cartão

A primeira via do Cartão Cidadão será emitida gratuitamente, basta o usuário fazer o cadastro, sem necessidade de agendamento, apresentando identidade e CPF, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

Terminal da Cachoeirinha – T2;

Terminal da Cidade Nova – T3;

Terminal Jorge Teixeira – T4;

Terminal São José – T5;

Sede do Sinetram – avenida Constantino Nery,476, ao lado do T1.

Já o posto de atendimento do IMMU, no shopping Phelippe Daou, o funcionamento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Depois de obter o cartão, o usuário pode comprar os créditos ou fazer a recarga, eletronicamente, pelo site do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (https://passafacil.sinetram.com.br/sbe-web/login/login.html), ou nos 250 pontos da cidade. Para saber os endereços acesse o site http://www.sinetram.com.br/.

Campanha

A Prefeitura de Manaus reforça que a tarifa continua a ser paga em dinheiro ao cobrador, nas catracas dos ônibus. No entanto, a meta é que o Cartão Cidadão – modelo seguro e moderno de pagamento – seja utilizado por todos os usuários do transporte coletivo público da capital. Para isso uma campanha publicitária foi lançada para chamar a atenção da população, por meio de spots de rádio, comerciais de TV, redes sociais e na mídia impressa em jornais, mupis, lonas de viadutos e em cartazes dentro dos coletivos.

O uso do cartão eletrônico como tarifa no transporte coletivo já é adotado em várias cidades do Brasil e proporciona maior comodidade e segurança aos usuários. Em Manaus, o modelo já é utilizado por mais de 800 mil estudantes e, aproximadamente, 400 mil usuários do Cartão Cidadão.