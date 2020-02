Veja como funcionam serviços de saúde no Carnaval em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) organizou um plano estratégico para garantir pleno funcionamento da rede de urgência e emergência no Carnaval. Todas as 26 unidades vão funcionar em plantão 24h e estão preparadas para atender à população com equipes reforçadas e apoio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) no abastecimento de insumos e medicamentos. A Susam estima que cerca de 6 mil servidores atuarão nos plantões dessas unidades no período.

O Governo do Amazonas também organizou um mutirão de saúde para consultas ambulatoriais e exames marcados pelo Sistema de Regulação (Sisreg), que vai acontecer na Policlínica Gilberto Mestrinho, na avenida Getúlio Vargas, centro. A ação iniciou nesta sexta-feira (21/02) e vai até a próxima terça (25/02), abrangendo exames de ultrassonografia e consultas em cirurgia ginecológica, fonoterapia e cardiologia com risco cirúrgico. Haverá, ainda, testagem rápida e aconselhamento para sífilis, HIV e hepatites A e B, entre outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Os pacientes com consultas agendadas para essas especialidades foram comunicados conforme a ordem da fila do Sisreg.

Nas demais unidades que oferecem serviços ambulatoriais agendados, como o Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi), Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), policlínicas e fundações, não haverá atendimento no feriado prolongado. O funcionamento destes serviços será retomado na quinta-feira (27/02), a partir das 7h.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, a operação Carnaval da Susam foi planejada para evitar superlotação e desabastecimento. Foi feita toda uma organização, tanto para as unidades de urgência e emergência quanto para os outros hospitais, com leitos de retaguarda, caso haja necessidade de transferências. Estamos preparados para qualquer eventualidade. Mas estamos torcendo para que este Carnaval seja o mais tranquilo possível.