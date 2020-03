Vacinação contra o sarampo será intensificada neste sábado em Manaus

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - A campanha de vacinação de combate ao sarampo será intensificada neste sábado (14) pela Prefeitura de Manaus em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na capital. A oferta da vacina tríplice viral para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos estará disponíveis nas unidades entre 8h às 12h. O reforço é uma das medidas evitar o aumento de novos casos, após quatro confirmações da doença registradas este ano.

Além da tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, a intensificação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai oferecer outras vacinas, incluindo a imunização contra febre amarela e o Papiloma Vírus Humano (HPV), que é o principal causador do câncer de colo de útero.

“Todas as vacinas estarão disponíveis durante a intensificação no dia 14 de março, em mais uma oportunidade para que as pessoas possam atualizar o cartão de vacina. Mas o foco principal da ação é o combate ao sarampo, que depois de um ano voltou a ser notificado em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que não poupássemos esforços para evitar o sarampo na cidade”, destaca o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Neste momento, segundo o secretário, as pessoas estão preocupadas com o novo Coronavírus (Covid-19), mas o sarampo, que tem formas de transmissão semelhante, também é uma doença grave, de alta transmissibilidade, que pode levar ao óbito. “Porém, ao contrário do Coronavírus, é possível evitar o sarampo com a vacinação e a população deve contribuir atualizando a situação vacinal, em especial no que se refere às crianças, que são as mais suscetíveis para desenvolver complicações pela doença”, alerta Marcelo Magaldi.

As 40 unidades de saúde que irão funcionar durante a intensificação vacinal no dia 14 de março estão localizadas nos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste e Oeste. No Disa Rural, a estratégia é diferenciada e vem sendo executada durante a semana, com atuação com postos volantes. A lista com o endereço das unidades de saúde está publicada no site da Semsa (http://semsa.manaus.am.gov.br).