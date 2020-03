Vacinação contra gripe influenza começa no próximo dia 23 em Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) recebeu neste fim de semana as primeiras doses de vacina para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que inicia na próxima segunda-feira (23/03) e vai até 22 de maio de 2020. Na manhã dessa segunda-feira (16/03), o governador Wilson Lima esteve na Susam para acompanhar o início da distribuição de vacinas para a capital e municípios. Na programação da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), além de Manaus, os municípios de Autazes, Maués, Humaitá, Jutaí e Anori estão programados para receber as primeiras doses na segunda-feira. Durante toda a semana, outros municípios estarão retirando seus lotes na Susam para iniciarem a vacinação contra a gripe. Próximas etapas A segunda fase da campanha começa em 16 de abril para professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. Na última fase, que começa em 9 de maio, será vez das crianças de 6 meses até menores de 6 anos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. Este último grupo (55 a 59 anos) é a novidade para esse ano. Visando ampliar o acesso à vacinação dos grupos mais vulneráveis, as pessoas de 55 anos a 59 anos de idade também serão vacinadas. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, foram recebidas, inicialmente, 216 mil doses de vacinas para a primeira fase da campanha. O MS já programou para os próximos dias o envio de mais 14 lotes para as próximas fases.

Influenza x covid-19

O Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar a Campanha de Vacinação Contra a Influenza com um mês de antecedência (historicamente acontecia em abril) em razão da evolução do covid-19 em outros países e da confirmação de casos no país, apesar desta vacina não prevenir contra o novo vírus.

O objetivo é proteger a população contra a influenza e, sobretudo, minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. Destaca-se que os sintomas da Influenza são semelhantes aos do covid-19, e essa antecipação visa reduzir a carga da circulação de Influenza na população.

Com relação ao coronavírus, existe uma grande vantagem de a pessoa estar vacinada porque, primeiro, ela está vacinada contra uma doença grave, que são os vírus da influenza, que podem agravar e podem chegar a matar e, segundo, porque na eventualidade de uma infecção pelo covid-19, fica mais fácil descartar que aquele paciente não tem Influenza, porque ele está protegido, está vacinado, ressaltou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto.

Público-alvo

No Amazonas, o público-alvo total da campanha de Vacinação Contra a Influenza é de 1.241.291 pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar, no mínimo 90% desse público. O Dia D de mobilização nacional será 9 de maio.

O público-alvo abrange crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, indivíduos de 55 anos a 59 anos de idade, indivíduos de 60 anos ou mais de idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, forças de segurança e salvamento.