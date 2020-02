Universidade Nilton Lins forma 157 novos profissionais de saúde

Manaus/AM - Na noite desta quinta-feira (06/02), aconteceu no Auditório Nina Lins, localizado na Universidade Nilton Lins do Campus Laranjeiras, a solenidade de Colação de Grau. A cerimônia contou com os formandos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Odontologia. Ao todo 157 alunos estiveram presentes para celebrar juntos uma importante etapa de suas vidas.



Além dos formandos, cerimônia estiveram presentes familiares, amigos, coordenadores e professores homenageados, que prestigiaram os finalistas e confraternizaram o término de mais uma etapa de suas jornadas.



Antes da realização da cerimônia, a Profª Janaina Braga, Pró-Reitora de Extensão, falou um pouco sobre como a instituição vem contribuindo ao longo da trajetória dos acadêmicos na Universidade Nilton Lins. “Mais do que promover educação de qualidade e disponibilizar conhecimentos teóricos e técnicos atualizados com o mundo contemporâneo, a Universidade Nilton Lins contribui com a formação desses cidadãos que estarão colando grau hoje, reforçando valores e buscando desenvolver e aperfeiçoar habilidades para que estejam preparados para atender os mais diversos desafios do dia a dia do universo do trabalho.”, afirmou.



Adriane Moraes, do curso de Medicina Veterinária, contou sobre o que simboliza o encerramento dessa etapa. “Antes de mais nada agradeço a Deus pela realização de mais um sonho, agradeço muito a Universidade Nilton Lins que esteve presente nessa realização, junto aos meus professores que fizeram parte da nossa trajetória durante todo curso. O curso de Medicina Veterinária na Nilton Lins é bastante rigoroso, mas todo os seus obstáculos foram ultrapassados e concluídos com imenso prazer. Basta sempre acreditar em você que realmente que você realiza seus sonhos”, disse ela.



Na primeira noite de colações, o coordenador de Odontologia, Naildo Aguiar, falou sobre como definiria a colação de grau para os alunos: “A colação de grau representa para os estudantes de Odontologia um marco. É aquele momento em que eles estão se tornando aptos a exercerem de maneira autônoma a profissão que escolheram há cinco anos. Durante esse tempo na labuta, aprenderam, estudaram e treinaram com os professores. Agora eles irão dizer ao mundo que podem exercer sozinhos a profissão de cirurgião-dentista.” afirmou ele.