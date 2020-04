Unidades prisionais de Manaus são inspecionadas para prevenção ao coronavírus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (2), o juiz Glen Hudson Paulain Machado, gestor da Vara de Execução Penal (VEP) e corregedor dos presídios da capital, concluiu a programação de visitas que realiza às unidades prisionais da capital no início de cada mês.

Na quarta-feira (1.º), o magistrado foi ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF); ao Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat); às duas unidades do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM); à Enfermaria Psiquiátrica; ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e à Penitenciária Feminina de Manaus (PFM). Na quinta-feira (02), esteve na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Ao finalizar a programação de inspeções, o magistrado disse que pôde verificar os cuidados que estão sendo tomados nas respectivas unidades prisionais da capital em relação às medidas de prevenção contra a propagação do coronavírus, sendo que a principal delas tem sido evitar o contato dos detentos com o público externo (familiares e advogados), ressaltando que até as visitas estão restritas, com os presos podendo manter contato com familiares e advogados via sistema web ou telefone, mediante agendamentos.

O magistrado solicitou de todas as unidades prisionais as listas de internos que estão no grupo de risco para a covid-19, que totalizam 316 presos até o momento. Essas listas foram encaminhadas ao juiz da VEP, responsável pelo regime fechado, Dr. Luís Carlos Valois, que já está analisando a situação de cada preso, em atenção à Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As listas também serão entregues ao presidente do Tribunal de Justiça para encaminhamento ao defensor Público Geral do Amazonas e à procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, para que priorizem o andamento desses processos.

Segundo o juiz, uma situação que chamou a atenção é que as internas da Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) estão trabalhando na confecção de máscaras de proteção individual.